Stand: 22.11.2023 17:10 Uhr Urteil zum Mord an Brasilianer in Hamburg ist rechtskräftig

Das Urteil gegen einen 48-Jährigen wegen des Mordes an einem jungen Brasilianer ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten verworfen. Das Landgericht hatte den 48-jährigen Italiener schon im April wegen Mordes schuldig gesprochen. Er hatte im Jahr 2019 einen 28-jährigen Brasilianer in seiner Wohnung in der Neustadt mit Drogen betäubt und ihn zum Sex zwingen wollen. Als dieser plötzlich geschrien habe, habe er ihn ermordet, hatte die Richterin erklärt. Die Leiche habe er dann monatelang in seinem Gästezimmer versteckt.

