Stand: 05.04.2024 16:46 Uhr Urteil nach tödlicher Messerattacke in Harburg

Nach einer tödlichen Messerattacke im Juni in Harburg kommt der Täter für zehn Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Dazu hat das Hamburger Landgericht ihn heute verurteilt. Der 42-Jährige hatte nach einem belanglosen Streit einen Nachbarn erstochen. Er habe eine harmlose Auseinandersetzung als massive Kränkung erlebt und sich rächen wollen, so das Gericht. Ein Teil der Tat war von einer Dashcam in einem nahe geparkten Auto aufgezeichnet worden. Die Kamera hat laut Gericht entscheidend bei der Aufklärung der Tat geholfen.

