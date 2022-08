Urteil nach tödlichem Unfall auf der Köhlbrandbrücke erwartet Stand: 16.08.2022 10:22 Uhr Im Prozess um ein tödliches Autorennen über die Hamburger Köhlbrandbrücke will das Amtsgericht Harburg heute Mittag sein Urteil verkünden. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren.

Seit Mai stehen die beiden Angeklagten vor Gericht. Ihnen wird die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bei einer Kollision mit einem Lastwagen war der Bruder des 25-jährigen Angeklagten tödlich verletzt worden.

Beifahrer kam bei Unfall ums Leben

Laut Anklage begannen die beiden Beschuldigten ihr Rennen am späten Abend des 25. März 2019 auf der Finkenwerder Straße, die unter der A7 hindurch zur Köhlbrandbrücke führt. Auf der ansteigenden Brücke habe der 29-Jährige mit seinem Auto den Wagen des 25-Jährigen überholt. Dabei sei das Fahrzeug des Überholten in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und bei einer Geschwindigkeit von bis zu 164 Kilometern pro Stunde mit einem Sattelzug kollidiert. Erlaubt ist auf der Brücke Tempro 60. Der ältere Bruder und Beifahrer des 25-Jährigen erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Forderung nach Haftstrafe auf Bewährung

Die Staatsanwaltschaft hat für den 25-Jährigen acht Monate Haft auf Bewährung beantragt. Der Angeklagte habe sich der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge schuldig gemacht, heißt es. Der 29-Jährige soll eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 60 Euro zahlen. Die Autos und Führerscheine von beiden Angeklagten sollen einbehalten werden. Der Verteidiger des 29-Jährigen plädierte auf Freispruch, der Anwalt des 25-Jährigen soll sein Plädoyer am Dienstag vor der Urteilsverkündung halten.

