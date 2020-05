Stand: 27.05.2020 16:57 Uhr - NDR 90,3

Urteil im Kokain-Prozess: Haftstrafen für acht Männer

54 Verhandlungstage und 35 Prozessbeteiligte: Der Mammutprozess um den Schmuggel von 1,1 Tonnen Kokain ist nach gut einjähriger Dauer am Mittwoch mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Die acht Angeklagten im Alter zwischen 26 und 51 Jahren bekommen Haftstrafen von zweieinhalb bis zehn Jahren.

Hintermänner nicht verraten

Nach Überzeugung des Hamburger Landgerichts handelt es sich bei den Männern nicht einmal um die Drahtzieher des spektakulären Coups. Die Kammer ist davon überzeugt, dass es Hintermänner gibt, die nach wie vor unbekannt sind. Die Angeklagten hätten diese im Prozess nicht verraten, weil das für sie zu gefährlich gewesen wäre, so das Gericht.

Haftstrafen im Mammutprozess NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.05.2020 18:00 Uhr Für den Schmuggel von 1,1 Tonnen Kokain sind acht Angeklagten zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Elke Spanner mit einer Einschätzung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lkw mit 1.100 Kokain-Päckchen überfallen

Die Männer hatten einen Lastwagen an der Autobahn 7 bei Garlstorf südlich von Hamburg überfallen. Der Lastwagenfahrer sollte am 8. November 2018 einen Container mit Gelatine aus Brasilien nach Süddeutschland bringen. Tatsächlich befanden sich in dem Behälter auch 1.100 Päckchen mit reinem Kokain. Drei Männer hatten sich bei dem Überfall als Polizisten ausgegeben, zwei weitere fuhren den Lastwagen zu einer Lagerhalle im Stadtteil Rothenburgsort, um dort mit drei Komplizen das Kokain zu entladen. Spezialkräfte der Polizei überraschten sie dabei und nahmen sie fest.

Das Ganze habe filmreife Züge gehabt, so der Vorsitzende Richter. Die Kammer schätzt, dass die 1.100 Drogenpäckchen einen Wert von rund 30 Millionen Euro hatten.

Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Weitere Informationen 00:54 NDR 90,3 Urteil im Kokain-Prozess NDR 90,3 Ende eines Mammutprozesses vor dem Landgericht: Für den Schmuggel von 1,1 Tonnen Kokain sind acht Angeklagten zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Elke Spanner berichtet. Audio (00:54 min) Kokain-Prozess: Landgericht bietet Deal an Im Prozess um den größten Drogenfund in der Geschichte der Hamburger Polizei hat das Landgericht den acht Angeklagten ein Deal angeboten. Ihnen drohen hohe Haftstrafen. (28.04.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.05.2020 | 17:00 Uhr