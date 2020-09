Stand: 29.09.2020 07:54 Uhr - NDR 90,3

Urteil gegen Hamburger Rapper Gzuz erwartet

Im Prozess gegen den Rapper Gzuz wird heute das Urteil des Hamburger Amtsgerichts erwartet. Dem Frontmann der Hamburger HipHop-Gruppe "187 Strassenbande" werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung vorgeworfen. Unter anderem soll der 32-Jährige auf der Reeperbahn einer jungen Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe, Verteidigung einen Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hat eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung gefordert. Der Angeklagte, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, habe sich in allen Anklagepunkten schuldig gemacht. Sein Verteidiger hatte in allen Anklagepunkten einen Freispruch gefordert. Der 32-Jährige ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

VIDEO: Staatsanwaltschaft fordert Haft für Gzuz (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.09.2020 | 13:00 Uhr