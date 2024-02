Stand: 28.02.2024 20:28 Uhr Ursache für Reifenplatzer bei Eurowings-Maschine geklärt

Der Ursache für den Reifenplatzer an einer Eurowings-Maschine vor zehn Tagen am Hamburger Flughafen ist geklärt: Die Räder hatten bei der Landung kurzfristig blockiert. Dadurch kam es zu einer Überhitzung, die dann zwei Reifen unter einer Tragfläche des Airbus platzen ließen, so die Fluglinie am Mittwoch. Die 180 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.

