Stand: 17.08.2023 06:00 Uhr Unwetter in Frankfurt wirkt sich auf Flugverkehr in Hamburg aus

Ein Unwetter über dem Frankfurter Flughafen am Abend hat Folgen für den Hamburger Flugverkehr. Am Donnerstagmorgen wurden laut Internetseite des Hamburg Airport mehrere Flüge von Hamburg nach Frankfurt gestrichen. Am Mittwochabend hatte es in Frankfurt am Main so stark stark geregnet, dass das Rollfeld dort einen halben Meter unter Wasser stand. Stundenlang konnten keine Flieger starten oder landen. 70 Flüge wurden insgesamt in Frankfurt gestrichen.

