Unterwegs mit einem Hamburger Hilfskonvoi zur ukrainischen Grenze Stand: 03.03.2022 20:08 Uhr Die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Rettungshundestaffel starten in Hamburg-Wilhelmsburg mit einem Hilfskonvoi in Richtung Ungarn, um Menschen an der ukrainischen Grenze zu unterstützen. Das Hamburg Journal begleitet dabei den Transport der Hilfsgüter und den Rückweg, auf dem auch Flüchtlinge mitgenommen werden sollen.

Zwei Tage haben sie in Hamburg Spenden gesammelt - heute geht es los: Die Fahrzeuge sind voll bepackt mit warmer Kleidung, Hygieneartikeln, Lebensmitteln und Schlafsäcken. Auch Beatmungsgeräte, Verbandsmaterial und Medikamente sind mit an Bord.

Gespendete Hilfsgüter sollen zur ukrainischen Grenze gelangen

Nach Absprache mit den ungarischen Behörden werden die dringend benötigen Hilfsgüter an der ukrainisch-ungarischen Grenze im Bereich Záhon/Barabás übergeben. Mit dabei ist NDR Hamburg Journal Reporter Hauke Lorenz, der den Konvoi mit der Kamera begleiten wird. Dabei sammelt er Eindrücke vom Weg zur ungarisch-ukrainischen Grenze, der Unterstützung im Grenzbereich und dem Weg zurück nach Hamburg.

Kriegsflüchtlinge werden auf dem Rückweg mitgenommen

Auf dem Rückweg nehmen die Helfenden ukrainische Flüchtlinge mit nach Hamburg. Die Mutter bzw. Schwiegermutter zweier Mitglieder der Hundestaffel ist aus Kiew geflüchtet und soll an der Grenze aufgenommen werden. Jeder weitere Sitzplatz soll mit weiteren Geflüchteten besetzt werden. In Hamburg stehen schon diverse Unterkünfte bereit. Der NDR berichtet über die Hilfsaktion bis zur Wiederankunft in der Hansestadt.

