Stand: 09.12.2023 14:00 Uhr Unterstützung für Israel bei Kundgebung in Altona

Rund 150 Menschen haben am Sonnabendmittag in Altona ihre Unterstützung für Israel ausgedrückt. Unter dem Motto "Solidarität mit Israel - gegen Antisemitismus" kamen sie vor dem Altonaer Rathaus zusammen. Auch in Hamburg könnten sich jüdische Menschen nicht mehr frei und ohne Angst bewegen, hieß es in einem Aufruf. Die Kundgebung verlief friedlich.

