Stand: 28.05.2022 12:10 Uhr Unternehmer Kühne will neues Opernhaus in Hamburg

Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne will offenbar ein neues Opernhaus für Hamburg bauen lassen. Der SPIEGEL berichtet, dass Kühne bereits mit dem östereichischen Investor René Benko an einem Finanzierungskonzept arbeitet. 300 bis 400 Millionen soll der der Neubau kosten und in der HafenCity entstehen. Die bisherige Oper missfalle ihm schon lange, so Kühne im SPIEGEL. | Sendedatum NDR 90,3: 28.05.2022 12:00

