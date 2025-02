Stand: 12.02.2025 07:55 Uhr Unternehmen Quest One will auch in Hamburg Arbeitsplätze abbauen

Beim Unternehmen Quest One in Rahlstedt sollen in größerem Stil Jobs gestrichen werden. Dort werden zentrale Elemente für Elektrolyseure gebaut, mit denen Wasserstoff hergestellt werden kann. Nun will Quest One an seinen Standorten in Hamburg und Augsburg insgesamt rund 120 Arbeitsplätze abbauen - möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen. Die Wasserstoffwirtschaft wachse nicht wie erhofft, so das Unternehmen zur Begründung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.02.2025 | 06:00 Uhr