Stand: 24.10.2022 07:12 Uhr Unterkünfte für Geflüchtete fast vollständig belegt

Hamburg hat in seinen Unterkünften kaum noch freie Plätze für Geflüchtete. Wie die Sozialbehörde NDR 90,3 auf Nachfrage mitteilte, liegt die Auslastung bei knapp 100 Prozent. Auch die Unterkunft in den Messehallen ist mit 400 Flüchtlingen fast vollständig belegt. Insgesamt leben in Hamburg zurzeit mehr als 45.000 Menschen in einer öffentlichen Unterkunft. Mehr als 15.000 von ihnen kommen aus der Ukraine.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.10.2022 | 07:00 Uhr