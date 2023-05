Stand: 05.05.2023 15:35 Uhr Unlösbare Aufgabe in der Mathe-Abiturprüfung in Blankenese

Panne im Mathe-Abitur: Am Gymnasium Blankenese bekamen Schülerinnen und Schüler eine unlösbare Aufgabe vorgesetzt. Das hat Hamburgs Schulbehörde bestätigt. Die Schuld sieht die Behörde bei der Schule. Dort seien die letzten Informationen zum Mathe-Abitur am Mittwochmorgen nicht abgerufen worden. Alle anderen Schulen haben dies offenbar getan und eine falsche Zahl in den Aufgaben korrigiert. Jetzt werde geprüft, ob der Fehler über die Benotung oder einen Nachschreibetermin ausgeglichen werden soll.

