Stand: 09.05.2024 20:05 Uhr Universität: Frau bei offenbar antisemitischem Angriff verletzt

Bei einem offenbar antisemitischen Angriff an der Universität Hamburg ist am Mittwochabend eine Frau verletzt worden. Vorausgegangen war laut Polizei eine Vorlesung zum Thema Judenfeindlichkeit und Antisemitismus, die bereits durch Zwischenrufe gestört worden war. Anschließend habe eine 26-Jährige die Frau aus dem Kreise der Veranstalter geschlagen und ihr an der Halskette gezogen. Außerdem wurde die 56-Jährige in die linke Hand gebissen. Nach Auskunft der deutsch-israelischen Gesellschaft kam die Frau in die Notaufname. Hamburgs Antisemitismus-Beauftragter sprach von einer abscheulichen Tat. Auch die Universität verurteilte die Tat scharf.

