Stand: 03.06.2022 20:21 Uhr Uni Hamburg: "Vorlesungen für alle" an ungewöhnlichen Orten

Die Universität Hamburg bietet von Juni bis Oktober "Vorlesungen für alle" an ungewöhnlichen Orten an. Die Professorinnen und Professoren geben dabei Einblicke in neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Außerdem erklären sie, welche Bedeutung Forschung für den Alltag hat. Unter anderem erläutert Uni-Präsident Hauke Heekeren am 13. Juli auf dem Schwimmkran im Museumshafen Oevelgönne, was bei Entscheidungen im Gehirn passiert. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 03.06.2022 17:00

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.06.2022 | 19:30 Uhr