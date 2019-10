Stand: 16.10.2019 10:59 Uhr

Uni Hamburg: Protest gegen Lucke-Rückkehr

Der Wirtschaftswissenschaftler und Mitbegründer der AfD, Bernd Lucke, hält heute Mittag die erste Vorlesung seit seiner Rückkehr als Professor an die Universität Hamburg. Der 57-Jährige wird etwa zwei Stunden lang zum Thema Makroökonomik sprechen.

AStA: "Unzumutbar"

Die Studierendenvertretung AStA hatte deshalb für den Vormittag zu einer Protestkundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen. Rund 200 Studentinnen und Studenten folgten dem Aufruf - weniger als zuvor erwartet. Die Rückkehr Luckes sei unzumutbar, so der AStA. Lucke trage eine Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland.

Lucke widersprach den Vorwürfen und hat dem AStA ein Gespräch angeboten. Dieses werde in den kommenden Tagen stattfinden, bestätigte AStA-Referent Niklas Stephan NDR 90,3.

Demo gegen Bernd Lucke an der Uni Hamburg NDR 90,3 - 16.10.2019 11:00 Uhr Der AStA der Universität Hamburg hat zu einer Protestkundgebung gegen die Rückkehr des AfD-Mitgründers Bernd Lucke aufgerufen. NDR 90,3 Reporterin Elke Spanner berichtet.







Lucke maßgeblich an AfD-Gründung beteiligt

Lucke lehrt seit 1998 an der Uni Hamburg. Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln. Nachdem er 2015 im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung der Partei von Frauke Petry als AfD-Bundessprecher abgelöst worden war, hatte er die Partei verlassen und in der Folge fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen angeprangert.

Demo gegen Lucke vor der Uni Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.10.2019 11:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer Weniger Studenten als zuvor erwartet protestierten vor der Universität Hamburg gegen die Rückkehr AfD-Mitgründer Lucke. Werner Pfeifer berichtet.







