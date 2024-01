Stand: 20.01.2024 12:13 Uhr Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw auf der A7: Ein Mann stirbt

Bei der Raststätte Harburger Berge auf der A7 hat es am Samstagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Pkw unter einen Lastwagen gefahren. Beide Fahrzeuge gerieten in Flammen. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt und konnte nicht rechtzeitig gerettet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.01.2024 | 12:00 Uhr