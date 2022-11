Stand: 16.11.2022 10:05 Uhr Unfall nach illegalem Autorennen in der Innenstadt

In der Hamburger Innenstadt ist am Dienstagabend ein 26-jähriger Autofahrer verunglückt und dabei verletzt worden. Laut Polizei verlor der Mann an der Lombardsbrücke die Kontrolle über sein Auto. Er prallte damit gegen einen Baum und einen Laternenmast. Offenbar ging dem Unfall ein illegales Autorennen voraus. Die Polizei kassierte die Führerscheine des Unfallfahrers und seines Kontrahenten ein.

