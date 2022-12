Stand: 24.12.2022 11:31 Uhr Unfall nach Verfolgungsjagd in Farmsen-Berne

In Hamburg sind drei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei wollte am Freitagabend in Farmsen-Berne einen Wagen kontrollieren. Der Fahrer fuhr aber davon und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das Auto mit mehreren Insassen kollidierte schließlich am Berner Heerweg mit einem Ampelmast. Die 16 und 17-jährigen Verletzten kamen ins Krankenhaus.

