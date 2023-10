Stand: 10.10.2023 06:13 Uhr Unfall nach Flucht vor Polizei im Süden Hamburgs

Im Hamburger Süden hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wollten ihn überprüfen, als der 34-Jährige plötzlich Gas gab - warum ist noch unklar. Dabei raste er erst über die A1 und die A261, überschlug sich später in seinem Wagen bei Dibbersen und landete in einem Graben auf dem Dach. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit Streifenwagen aus Hamburg und Niedersachsen im Einsatz.

