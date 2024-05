Stand: 19.05.2024 12:12 Uhr Unfall mit zwei Verletzten in Winterhude

In Winterhude sind am Sonntagvormittag zwei Männer bei einem Unfall schwer verletzt worden. An der Kreuzung Barmbeker Straße / Jarrestraße hatte ein Lkw beim Rangieren offenbar einen Roller- und einen Motorradfahrer übersehen und erfasst. Beide stürzten von ihren Zweirädern und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Einer der beiden schwebt in Lebensgefahr.

