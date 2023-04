Stand: 24.04.2023 18:42 Uhr Unfall mit zwei Lkw auf der Autobahn 1

Auf der Autobahn 1 in Hamburg sind am Montag zwei Lastwagen kollidiert. Warum es hinter dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost zum Unfall zwischen den Lkw kam, ist noch unklar. Einer der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Spuren der A1 in Richtung Süden wurden wegen des Unfalls zeitweise gesperrt, es kam zu einem langen Stau.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.04.2023 | 19:30 Uhr