Stand: 15.03.2023 20:21 Uhr Unfall mit mehreren Verletzten in Bahrenfeld

Im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld hat es am Mittwoch einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Ein DHL-Transporter war von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehweg gefahren. Dann krachte er in ein Auto. Vier Menschen in einem Auto kamen verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.