Stand: 19.10.2023 17:49 Uhr Unfall mit Kleinbus in Allermöhe

In Allermöhe ist am Mittwochabend ein Kleinbus frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer des Pkw und ein drei Monate altes Baby an Bord erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Kleinbus wollte von der Hans-Duncker-Straße offenbar auf die A25 fahren. Warum er dabei frontal mit dem entgegenkommenden Pkw kollidierte ist unklar. Von den sieben Insassen des Kleinbusses musste niemand ins Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.10.2023 | 18:00 Uhr