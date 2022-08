Stand: 05.08.2022 20:11 Uhr Unfall mit Hundeführerfahrzeug der Bundespolizei in Borgfelde

In Borgfelde ist in der Nacht zum Freitag ein Hundeführerfahrzeug der Bundespolizei mit einem anderen Auto kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Polizeibus. In dem Fahrzeug befand sich ein Beamter mit einem Polizeihund, sowie eine Frau mit ihrem dreijährigen Sohn. Der Polizist, die Mutter und das Kind kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei ihm einen erhöhten Atem-Alkoholwert fest. Ob der Polizeiwagen zu dem Zeitpunkt im Einsatz war und warum die Frau und das Kind mitfuhren, dazu macht die Bundespolizei noch keine Angaben. Die Hündin hat den Unfall unbeschadet überstanden. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 05.08.2022 19:30