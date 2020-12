Unfall in der Innenstadt: Jetzt ermittelt die Mordkommission Stand: 08.12.2020 07:15 Uhr Der Zusammenstoß war so heftig, dass ein Motorblock herausgerissen wurde: Nach der Kollision in der Hamburger Innenstadt am vergangenen Mittwoch ermittelt jetzt die Mordkommission.

Ein 32 Jahre alter Autofahrer war am vergangenen Mittwoch in Richtung Ballindamm mit einem schwarzen Audi A3 in den Gegenverkehr gefahren und wenig später mit den Wagen eines 52-Jährigen und eines 55-Jährigen kollidiert. Der mutmaßliche Verursacher wurde im Wagen eingeklemmt und kam ebenso wie die beiden anderen Fahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die vielbefahrene Kreuzung an der Lombardsbrücke musste gesperrt werden. Der Bereich war von Trümmerteilen übersät.

Polizei sucht Zeugen

Nach neuen Erkenntnissen geht die Staatsanwaltschaft nun von einem versuchtem Tötungsdelikt aus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Kollision beobachtet haben oder den schwarzen Mietwagen des 32-Jährigen mit Münchner Kennzeichen vorher in den Stadtteilen Wandsbek oder Eilbek gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle abgegeben werden.

AUDIO: Kollision in der Innenstadt: Was steckt dahinter? (1 Min)

