Unfall in der Hafencity: Lkw schiebt parkende Autos übereinander Stand: 15.02.2023 20:45 Uhr In der Hamburger Hafencity hat ein Lastwagen am Dienstagabend zwei Autos übereinander geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr in der Versmannstraße. Hier soll ein Lkw-Fahrer so dicht an querparkenden Autos vorbeigefahren sein, dass er eines anhob und auf einen weiteren Wagen schob.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Durch den Unfall wurden ein VW Passat und ein Golf stark beschädigt. Die Feuerwehr musste mit einem Kran die Unfallstelle aufräumen. Weshalb der Autotransporter das parkende Auto touchierte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

