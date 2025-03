Stand: 15.03.2025 13:00 Uhr Unfall in Wilhelmsburg: 21-Jähriger fährt Fußgänger an und flüchtet

In Wilhelmsburg ist ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht von der Straße abgekommen und hat einen Fußgänger angefahren. Zunächst flüchtete er vom Unfallort an der Schlenzigstraße. Der Fußgänger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Als die Polizei vor Ort war, kam der Autofahrer dann zu Fuß zur Unfallstelle zurück und gab zu, gefahren zu sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 22-Jährige Drogen konsumiert hatte.

