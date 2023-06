Stand: 08.06.2023 06:20 Uhr Unfall in Wandsbek: Frau rammt mit ihrem Auto sechs andere Wagen

Eine Autofahrerin ist in der Nacht zum Donnerstag in Wandsbek verunglückt. Offenbar war sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als sie in der Nordschleswiger Straße von der Fahrbahn abkam. Mit ihrem Fahrzeug rammte sie sechs andere Autos. Die Polizei prüft, ob sie unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Die 33-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

