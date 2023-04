Stand: 27.04.2023 10:26 Uhr Unfall in Steinwerder: Radfahrer von Lkw erfasst

In Steinwerder ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer von einem Lkw erfasst worden. Der Fahrer des Lastwagens hatte den Radfahrer offenbar beim Abbiegen in den Ellerholzdamm übersehen. Notfallsanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Ellerholzdamm war bis in den Vormittag zwischen Argentinienbrücke und Reiherdamm gesperrt.

