Stand: 04.05.2023 10:58 Uhr Unfall in St. Georg: Fahrradfahrerin von Auto angefahren

In St. Georg hat es am Donnerstagvormittag einen Unfall mit einer Fahrradfahrerin in der Straße An der Alster gegeben. Die Frau wurde offenbar an einer Ampel an der Kreuzung zur Lohmühlenstraße von einem Auto angefahren. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht. Wie genau der Unfall passiert ist, ist noch unklar.

