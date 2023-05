Unfall in St. Georg: Fahrradfahrerin von Auto angefahren Stand: 04.05.2023 15:01 Uhr Nach einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin ist es am Donnerstagmorgen rund um die Hamburger Alster zu einem Verkehrschaos gekommen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 30-Jährige wollte an einer Ampel in der Straße An der Alster in Höhe Lohmühlenstraße die Fahrbahn überqueren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sie Grün, als sie über die Straße fuhr. Ein 80 Jahre alter Mann in einem silbernen BMW übersah die rote Ampel offenbar und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Die Frau prallte mit Oberkörper und Kopf auf die Windschutzscheibe, die komplett eingedrückt wurde.

Helm verhinderte Schlimmeres

Die 30-Jährige kam ins Krankenhaus. Laut Polizei wurde sie offenbar nicht schwer verletzt, da sie einen Helm trug. Sie erlitt aber Prellungen und Schürfwunden.

Lange Staus um die Alster

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn, dadurch kam es ab 9 Uhr zu erheblichen Staus im Berufsverkehr rund um die Alster. Der 80 Jahre alte Fahrer wurde einem sogenannten Fahrtüchtigkeitstest unterzogen, den er bestand. Geschockte Zeuginnen und Zeugen des Unfalls wurden vor Ort befragt. Erst gegen 10.30 Uhr konnte die Straße An der Alster wieder freigegeben werden.

