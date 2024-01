Stand: 15.01.2024 15:13 Uhr Unfall in Schnelsen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Schnelsen sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr. Eine 72-Jährige lief mit ihrem Mann über die Holsteiner Chaussee und wurde von einem Auto erfasst. Ihr Mann hatte bereits die andere Straßenseite erreicht. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum der 58 Jahre alte Autofahrer sie umfuhr, ist noch unklar.

