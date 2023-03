Stand: 11.03.2023 08:56 Uhr Unfall in Neugraben: Vierjähriges Mädchen schwer verletzt

In Neugraben ist am Donnerstagabend ein vierjähriges Mädchen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Das Kind war plötzlich auf die Straße Am Neugrabener Bahnhof gelaufen. Der Fahrer eines Dacia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit seinem Wagen. Das Mädchen war zunächst nicht ansprechbar, erlangte dann aber wieder das Bewusstsein. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Das Kind wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Nach Berichten von Zeugen erlitt die Vierjährige unter anderem einen Bruch des Oberschenkels. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.03.2023 | 19:30 Uhr