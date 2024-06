Stand: 22.06.2024 19:44 Uhr Unfall in Harvestehude: 26-Jährige lebensgefährlich verletzt

In Harvestehude hat es in der Nacht zu Sonnabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei geriet ein Fahrzeug im Grindelviertel in den Gegenverkehr. Bei der Kollision wurde eine 26 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich verletzt, sie musste notoperiert werden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

