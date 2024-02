Stand: 11.02.2024 08:36 Uhr Unfall in Blankenese: Auto fährt gegen Hauswand

In Hamburg-Blankenese ist am Samstagabend ein SUV gegen die Hauswand eines Juweliergeschäfts gefahren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall an der Elbchaussee unverletzt. Laut Polizei soll er einen Hustenanfall bekommen und deshalb die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Bei dem Unfall wurde eine Wand des alten Gebäudes schwer beschädigt. Die Feuerwehr stützte eine Decke mit Holzbalken ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.02.2024 | 09:00 Uhr