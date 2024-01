Stand: 17.01.2024 16:35 Uhr Unfall in Altona: Radfahrer wird von Auto schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Altona hat ein Autofahrer aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Dabei erfasste sein Fahrzeug einen entgegenkommenden Radfahrer, der sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen am Bein und an der Wirbelsäule zuzog, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Auch der 59-jährige Autofahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Königstraße musste zur Unfallbergung für eineinhalb Stunden gesperrt werden, es bildete sich ein langer Stau.

