Stand: 14.08.2023 07:20 Uhr Unfall in Altengamme: Motorradfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Altengamme ist eine Motorradfahrerin am Sonntag schwer verletzt worden. Sie war an der Kreuzung Borghorster Elbdeich / Altengammer Hauptdeich offenbar auf ein Auto aufgefahren. Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

