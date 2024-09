Stand: 18.09.2024 09:04 Uhr Unfall auf der Kieler Straße: Bus fährt auf Taxi auf

In der Kieler Straße in Hamburg ist am Mittwochmorgen ein Bus auf ein Taxi aufgefahren. Der Taxifahrer und ein Fahrgast wurden verletzt. Der Busfahrer war auf dem Weg ins Depot und saß allein im Fahrzeug - ihm passierte nichts. Auf der Kieler Straße gab es während der Aufräumarbeiten Staus.

