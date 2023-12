Stand: 14.12.2023 06:27 Uhr Unfall auf der A7 in Hamburg: Sperrung wieder aufgehoben

Auf der Autobahn 7 in Hamburg hat es am Mittwochmorgen auf Höhe Stellingen einen Unfall gegeben. Laut Polizei sollen zwei Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen sein. Verletzt wurde niemand. Einer der Fahrer war demnach betrunken. Da aus einem der Fahrzeuge Öl gelaufen war, musste die Autobahn saubergemacht werden. Sie wurde zeitweise in Richtung Süden gesperrt. Es gab längere Staus.

