Unfall auf der A1 mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Auf der Autobahn 1 bei Billstedt hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet. Fünf Fahrzeuge waren darin verwickelt, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Unfallursache ist unklar. Zwei von drei Fahrstreifen in Richtung Süden wurden vorübergehend gesperrt. Der Verkehr stockte auf mehreren Kilometern Länge. Auch in Richtung Norden kam es zu stockendem Verkehr - ausgelöst durch Schaulustige. | Sendedatum NDR 90,3: 14.08.2022 15:00