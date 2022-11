Stand: 13.11.2022 08:47 Uhr LKW-Unfall auf der A1 bei Hamburg

Auf der Autobahn 1 Lübeck Richtung Hamburg hat es am frühen Sonntagmorgen einen schweren Unfall mit einem Laster gegeben. Im Dreieck Norderelbe durchbrach ein Sattelschlepper die Mittelleitplanke. Er liegt nun quer auf der Fahrbahn. Der 21-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Aufräumarbeiten können bis in die Mittagsstunden dauern, so die Polizei.

