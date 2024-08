Unfall auf der A1: Fahrer schwer verletzt, Autobahn gesperrt

Stand: 02.08.2024 09:04 Uhr

Auf der A1 ist es in Hamburg am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Der Unfallwagen wurde durch die Wucht durch die Luft geschleudert und der Fahrer schwer verletzt. Die Autobahn in Richtung Süden ist gesperrt, es kommt zu Staus.