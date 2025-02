Stand: 24.02.2025 18:56 Uhr Unfall auf A7 in Hamburg: Lkw und Auto kollidiert

Ein Lkw und ein Auto sind in der Nacht zum Montag in Hamburg auf der Autobahn 7 Höhe Stellingen kollidiert. Der Pkw wurde mehrfach gegen die Leitplanke geschleudert und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung stehen. Ein Insasse des Pkw kam verletzt ins Krankenhaus. Ein weiterer blieb unverletzt - wie auch ein kleiner Hund, der in einer Transporttasche saß. Die Autobahn wurde während der Aufräum- und Abschlepparbeiten teilgesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

