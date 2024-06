Stand: 11.06.2024 17:26 Uhr Unfall an der Uni: Mann erleidet Verletzungen

An der Universität Hamburg hat ein Mann am Dienstag Verätzungen erlitten. Laut Feuerwehr hatte er versucht, ein Gefäß mit giftigem Brom zu verschließen. Dabei ist etwas von der Chemikalie ausgelaufen und auf die Hand des Mannes gelangt. Er kam er in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.06.2024 | 17:00 Uhr