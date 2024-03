Stand: 15.03.2024 09:46 Uhr Unfall am Feldstraßenbunker: Bauarbeiter stürzt in Schacht

Am Freitagmorgen hat es einen schweren Arbeitsunfall am Hamburger Feldstraßenbunker gegeben. Dort ist ein Bauarbeiter rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr war der etwa 50 Jahre alte Mann in eine Art Schacht auf Beton gefallen. Die Einsatzkräfte retteten ihn mit Hilfe einer Schleifkorbtrage. Er kam mit gebrochenem Arm, Schädelhirntrauma sowie Verdacht auf eine gebrochene Nase ins Krankenhaus.

