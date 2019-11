Stand: 22.11.2019 07:21 Uhr

Unfall am Elbdeich: Reifen rettet Rentnerpaar

Die Fahrt eines 81-jährigen Autofahrers ist am Donnerstagabend auf einem Deichhang in Blankenese geendet. Der Mann hatte auf dem Mühlenberger Weg/Ecke Strandweg die Kontrolle über sein Auto verloren. Nur ein Reifen hing noch an einem Stein fest und verhinderte ein Abrutschen des Wagens. Der 81-Jährige und seine Frau befreiten sich über die Beifahrerseite aus dem Auto.

Unfall am Elbdeich mit Happy End NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.11.2019 06:00 Uhr Das war knapp: Bei einem Unfall am Elbdeich in Blankenese ist ein Rentnerpaar fast einen Abhang runtergefahren. Die Fahrt endete mit dem Heck in der Luft.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.11.2019 | 06:00 Uhr