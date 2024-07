Stand: 06.07.2024 09:06 Uhr Unbekannter zerrt Mädchen in Bramfeld sein Auto

Ein bislang Unbekannter soll ein Mädchen in Hamburg-Bramfeld in sein Auto gezerrt haben und mit ihr auf dem Beifahrersitz losgefahren sein. Nach Angaben der Polizei sagte die Neunjährige im Anschluss aus, dass sie an einer roten Ampel die Tür öffnen und fliehen konnte. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein versuchtes Sexualdelikt und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall in der Steilshooper Allee am Mittwochnachmittag beobachtet haben. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 20- bis 30-jährige Mann mit lockigen Haaren das Mädchen auf dem Nachhauseweg von der Schule angesprochen. Er hielt mit einem schwarzen Sportwagen an der Bushaltestelle, an der die Neunjährige stand. Das Kind habe sich nach seiner Aufforderung geweigert, einzusteigen, woraufhin er es ins Innere gezerrt haben soll. Nach der Flucht der Neunjährigen aus dem Wagen sei er ihr nicht gefolgt, sondern weggefahren.

