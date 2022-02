Unbekannte stoßen "Hamburger Stadtmusikanten" vom Sockel Stand: 13.02.2022 18:33 Uhr Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag die Skulptur "Hamburger Stadtmusikanten" an der Außenalster umgeworfen. Sie soll an Tierversuche erinnern.

Das Fundament der Skulptur wurde dabei zerstört. Der Bereich rund um den Standort wurde abgesperrt. Friedrich Mülln von der Tierschutz-Organisation "Soko Tierschutz" kündigte im Gespräch mit NDR 90,3 an, dass die Organisation Strafanzeige stellen wolle.

Mahnmal erinnert an Opfer von Tierversuchen

Die "Hamburger Stadtmusikanten" bestehen aus einem Hund, einem Affen, einem Kaninchen und einer Ratte, die wie die bekannten Bremer Stadtmusikanten aufeinander stehen. Im vergangenen Oktober war die Skulptur über Nacht in der Grünanlage Schöne Aussicht an der Außenalster aufgetaucht - als ein Mahnmal, das an Tierversuche erinnert.

Bezirksamt lässt Skulptur nach Prüfung stehen

Das heimliche Aufstellen eines Mahnmals im öffentlichen Raum ist nicht erlaubt und an eine Genehmigung gebunden. Nach einer ersten Prüfung entschied das Bezirksamt Hamburg-Nord aber, die "Stadtmusikanten" stehenzulassen, da "keine unmittelbare Gefahr festgestellt werden konnte". Skulpturen dürfen beispielsweise nicht leicht umzustoßen oder scharfkantig sein, damit niemand verletzt werden kann.

Skulptur darf offiziell bis Ende 2022 bleiben

Ende Januar dann entschied das Bezirksamt, dass die Skulptur bis zum 31. Dezember 2022 an ihrem Standort bleiben darf. In einem Schreiben dazu hieß es, die Anzahl der Besucher und Besucherinnen zeige, wie wichtig das Thema sei. Das Amt habe darum entschieden, die Skulptur mit einer Sondernutzungsgenehmigung vorerst stehen zu lassen.

