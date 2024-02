Stand: 05.02.2024 17:11 Uhr Unbekannte kleben AfD-Plakate an Haustür einer schwarzen Familie

In Hamburg ermittelt die Polizei wegen möglicher Hasskriminalität. In der Griegstraße in Ottensen haben Unbekannte an die Wohnungstür einer schwarzen Familie Plakate mit AfD-Logo geklebt. Auf einem Poster ist zu lesen: "Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln." Außerdem wurden faulige Gemüse-Abfälle auf die Türmatte gelegt. Der Staatsschutz ist informiert.

